Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) – Rieletto per un nuovo mandato, inchiaramente truccate e senza veri avversari, il presidente russo Vladimirsi è fatto assegnare una percentuale di consensi dell'87%, il massimo da lui ricevuto in cinque consultazioni elettorali. Manon ha comunque voluto strafare fino in fondo, per mantenere una finzione di democrazia.L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.