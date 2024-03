Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) – Rieletto per un nuovo mandato, inchiaramente truccate e senza veri avversari, il presidente russo Vladimirsi è fatto assegnare una percentuale di consensi dell'87%, il massimo da lui ricevuto in cinque consultazioni elettorali. Manon ha comunque voluto strafare fino in fondo, per mantenere una finzione di democrazia.