Elezioni in Russia | Litta Modignani disturbatore al consolato di Milano | Putin come Stalin ; le donne votanti | Studia la storia - VIDEO

(Di martedì 19 marzo 2024) Tensioni fuori dalrusso didurante l'ultimo giorno dellepresidenziali. Una fila dirusse si sono recate alper votare, ma alcuni 'disturbatori' hanno preso la palla al balzo per esprimere la loro opinione su Vladimir, riconfermato presidente per il q

Le parole del vicepremier Matteo Salvini dopo le Elezioni in Russia hanno messo in imbarazzo il governo italiano. Non solo il governo, ma anche l’istituzione del presidente della Repubblica Sergio ... (notizie)

Nikolay Petrov è un politologo e analista russo, capo del Centro per la ricerca politico-geografica di Berlino e Senior Fellow presso Chatham House. Ilfattoquotidiano.it lo ha sentito per commentare ... (ilfattoquotidiano)

"Come per la Crimea , anche i cittadini del Donbass e della Novorossiya avevano il desiderio di tornare dalla loro famiglia. Il loro percorso si è rivelato molto più difficile e tragico. Tuttavia, ... (ilgiornaleditalia)

Valdegamberi al rientro dalla Russia: «Piaccia o no, Putin gode di ampio consenso. E il loro sistema di voto è più avanzato del nostro» - È stato tre giorni a Mosca, come osservatore per le Elezioni presidenziali, e alla fine il consigliere regionale veneto Stefano Valdegamberi ha tratto queste conclusioni: ...ilgazzettino

La Russia conquista un altro villaggio in Ucraina, ma rimuove il comandante della Marina: troppi raid di Kiev nel Mar Nero - L’avanzata russa in Donbass è lenta ma graduale. E non sembra fermarsi. Nelle ultime ore l’esercito di Vladimir Putin, uscito trionfante dalle ultime Elezioni presidenziali, ha annunciato la conquista ...ilfattoquotidiano

Russia, dopo la vittoria Putin apre al negoziato con l’Ucraina e vuole Macron come mediatore - Così è anche oggi, in particolare alla vigilia delle Elezioni in Russia, quando in un’intervista televisiva Macron rispose con un secco “sì” alla proposta di mediare negli eventuali negoziati tra ...quifinanza