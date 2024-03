“Elezioni illegittime | ma siamo coesi” Tajani chiude il caso con Salvini

(Di martedì 19 marzo 2024) «Sulla Russia la posizione del governo è molto chiara, l'ha ribadita il presidente del Consiglio ieri sera». A tenere il punto rispondendo ad una domanda sulle parole di Matteoè stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antoniointervenendo a Radio 24. «Sonoche soprattutto nelle aree occupate sono di fatto, poi Vladimir Putin rimane presidente della Federazione russa, ma certamente il modello democratico non è lo stesso modello dell'Italia e dei paesi dell'Unione Europea, per usare un eufemismo... Una democrazia un po' singolare», ha spiegato il leader di Forza Italia. E su eventuali divergenze interne alla maggioranza,insiste: «Mi pare che sia tutto chiarito a questo punto... La maggioranza è coesa,uniti adesso alle ...

