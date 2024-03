Elezioni Basilicata | Speranza | “Ricevo ancora minacce di morte dai no vax | ho chiesto di non essere candidato”

(Di martedì 19 marzo 2024) Potenza, 19 marzo 2024 –troppi "insulti quotidiani edidalla galassia no vax". Questo il motivo per cui Robertoha deciso di non candidarsi alla presidenza delle Regione. La spiegazione arriva via Facebook a pochi giorni dalla sofferta scelta da parte del campo largo del centrosinistra del nome (Piero Marrese) che lo rappresenterà alledel 21 e 22 aprile. "Ho letto alcune ricostruzioni, a mio giudizio insensate, che partono però sempre da una rimozione di fondo che per me è inaccettabile: cosa ha significato e quali siano le conseguenze dell'stato ministro della Salute durante la pandemia da Covid 19", dice il deputato lucano del Pd, spiegando di sentire "il dovere di chiarire" perché non ha dato la sua ...

