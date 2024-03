Elezioni a Pavia | svolta nel centrodestra | il candidato è Alessandro Cantoni

(Di martedì 19 marzo 2024)– Anche ilha il propriosindaco. Durante il tavolo nazionale di trattative dei rappresentanti degli enti locali di FdI, Lega, FI, Noi Moderati e Udc è stato raggiunto l’accordo. Saràa guidare la coalizione alle Amministrative di giugno. Consigliere regionale della lista Lombardia Ideale e presidente della Commissione ambiente, 58 anni, è stato assessore all’Istruzione della listaIdeale nella Giunta dell’attuale sindaco Fabrizio Fracassi. Diploma di ragioneria e tecniche commerciali conseguito al Bordoni, consulente commerciale,è un “civico“ che è riuscito a mettere d’accordo tutti in una partita molto difficile. Il sindaco uscente avrebbe voluto completare il percorso tracciato ...

Pavia , 16 marzo 2024 – C’è un terzo candidato in corsa per conquistare palazzo Mezzabarba alle prossime amministrative di giugno. È Paolo Cattaneo , 60 anni, che corre con Rifondazione comunista, ... (ilgiorno)

A Pavia il centrodestra candida Cantoni, non il sindaco uscente Fracassi - Pavia. Fabrizio Fracassi non sarà ricandidato sindaco di Pavia alle prossime Elezioni comunali. Al posto dell'esponente del Carroccio il centrodestra ha deciso oggi di candidare Alessandro Cantoni, ex ...laprovinciapavese.gelocal

Elezioni a Pavia, il centrodestra candida Alessandro Cantoni: bocciato il sindaco uscente Fabrizio Fracassi - Decisione del tavolo dei partiti, scelto il consigliere di Lombardia Ideale ed ex assessore. A pesare uno scontro interno alla Lega ...milano.repubblica

I consiglieri regionali del Pd in visita nel capoluogo al voto: "Da qui le aziende se ne vanno" - Una provincia in cui l’inverno demografico colpisce più che altrove, dove la popolazione invecchia ed è sempre meno attiva. Pavia è diventata territorio periferico e non centrale, dove la dispersione ...ilgiorno