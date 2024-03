“Educare alla complessità” | ciclo d’incontri alla Basilica di Santa Maria Maggiore

(Di martedì 19 marzo 2024) Bergamo. Le crisi globali del nostro tempo dimostrano come i fenomeni sono tutti intrecciati tra loro. Lanon è un’ideologia, ma la sfida che il reale lanciaconoscenza. Questi alcuni degli spunti della rassegna promossa quest’anno da Fondazione MIA: “. Nel mondo globale, tutto è connesso”, in programma alle 20.45 ogni martedì dal 2 aprile al 16 aprile e lunedì 22 aprile indi, a ingresso libero. Riflettere sullaè oggi più che mai fondamentale perché un mondo complesso è un mondo incerto, non perfettamente controllabile e prevedibile, perché è estremamente sensibile agli eventi contingenti e imprevisti. ...

