Eczacibasi Istanbul-Conegliano | Champions League volley femminile | orario ritorno semifinale | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) Mercoledì 20 marzo (ore 17.00) si gioca, incontro valido per ladidella CEV2023-2024 di. Le Pantere sono state artefici di una rimonta leggendaria in casa, ma la Finale passa per forza da una vittoria nella capitale anatolica, o in caso di sconfitta al quinto set bisogna poi portare dalla propria parte il Golden Set decisivo. Nonostante il primo posto ormai sicuro in Serie A1 coach Daniele Santarelli ha voluto tenere alta l’attenzione sabato sera, facendo giocare quasi tutte le titolari nella facile vittoria per 3-0 contro Pinerolo. Le Pantere si presentano aancora da imbattute e forti del successo di settimana scorsa, ma per centrare l’accesso in ...