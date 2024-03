Ecco le rotelle nel cuore Così salviamo i cani disabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) "Latà non è un problema.come le persone, anche i‘invalidi’ non devono essere visti come incapaci di vivere una vita normale. Perché non è". Veronica Bonacina fondatrice dell’associazione ‘nel’, nel rifugio che ha creato da zero a Villa d’Adda, cura "gli scarti che nessuno vuole", gli animali rifiutati. Lei si occupa del loro recupero psicofisico, in una villa con un grande giardino adattata per ospitare i quattro zampe contà. "Nella nostra struttura tutti iche non hanno una buona autonomia di movimento vengono dotati di un ausilio ortopedico studiato in base alle loro necessità – racconta –. Non usiamo box o sistemi di isolamento se non per gravi casi come situazioni post operatorie". La ...