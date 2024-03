Ecco Kate Middleton in un video mentre fa la spesa con William | l’avvistamento è una ‘pezza d’appoggio’ che mette a tacere i complottisti Ma alcune domande restano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Alla fine il mondo ha avuto ciò che voleva:diè diventato unche il tabloid inglese The Sun e l’americano TMZ hanno dato in pasto alla voracità di tutti coloro che da oltre due mesi erano in attesa di rivedere la principessa del Galles, scomparsa dai radar da natale. Chi ha realizzato la breve clip, registrata con un telefonino di cui ora si sa anche marca e modello, ha condito il tutto con una testimonianza rimasta anonima e vaga per 24 ore. Solo lunedì, i tabloid hanno vuotato il sacco mostrando il resto della notizia che, sulle prime, era apparsa poco credibile perchè priva di prove. Come in una eterna soap opera a puntate, il 18 sera è arrivato il resto ed è stata servita la “pezza d’appoggio”. Il generico avvistamento dida parte di qualcuno in un negozio di prodotti tipici locali ...