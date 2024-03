(Di martedì 19 marzo 2024) Da quando il biopic su Bobdi James Mangold, A Complete Unknown, è stato annunciato per la prima volta più di quattro anni fa (!), abbiamo avuto molto tempo per teorizzare su comeavrebbe potuto incarnare il ruolo del protagonista. La preparazione è stata notevole: Timmy ha passato anni a imparare a suonare come Bob (portando con sé una Gibson, prendendo lezioni di chitarra!), a cantare come Bob (lavorando con il team di preparazione di Elvis del suo co-protagonista di Dune, Austin Butler, per affinare il suo timbro vocale!) e persino, in alcune circostanze, a vestirsi come Bob (anche se in modo hollywoodiano, alla Courrèges e Dior).DIGGZY / Shutterstock / SplashNews.com / ipa-agency.netLe riprese di A Complete Unknown sono finalmente iniziate a New York ...

Lecco , 17 marzo 2024 – Male la prima in Superstrada. Migliaia di automobilisti di ritorno dalle montagne di Valtellina e Valsassina e dal lago di Como per la prima domenica di bel tempo, sono ... (ilgiorno)

Modena, Ecco come sarà il nuovo Holiday Inn: lavori per 15 milioni - “Come HNH Hospitality siamo sempre alla ricerca di nuove ed efficaci sinergie di sviluppo in grado di favorire la crescita e la lettera di intenti firmata rappresenta un primo passo concreto. Crediamo ...lapressa

Ecco il primo vero sguardo a Timothée Chalamet vestito da Bob Dylan - A Complete Unknown, il biopic su Dylan atteso da tempo, ha finalmente iniziato le riprese a New York nel fine settimana e subito dopo sono apparse le prime immagini di Chalamet in costume ...gqitalia

Google mette in palio 5 milioni per chi troverà come usare i computer quantistici - Google mette in palio 5 milioni per chi troverà come usare i computer quantistici Zhaoxin KX-7000: passi avanti per la CPU cinese, ma è ancora indietro di 6 anni Il MacBook Air 13'' 2024 appena ...edge9.hwupgrade