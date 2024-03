Ecco “il Cafù verdazzurro“ Salerno va veloce e crossa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Faccia pulita, gamba importante, piede destro educato (specialmente per il cross) e testa già già inquadrata nonostante non abbia ancora vent’anni (li compirà il 16 aprile). Lorenzoè una delle piacevoli sorprese (ormai conferme) del Seravezza. Il ragazzo arrivato in prestito dall’Empoli (e strappato in estate dal ds Calistri alla concorrenza di altre big) si è subito calato con la mentalità giusta in Serie D. Ha saltato solo 2 gare (per infortunio e squalifica) su 27 giornate, giocandole quasi tutte per intero e con 4 assist all’attivo. Da terzino nella linea a 4 ha fatto vedere ottime cose nelle due fasi, sfoderando bei traversoni in area con grande qualità nel cross... tanto da esser stato già ribattezzato “il“. Nella gara di domenica, vinta 1-0 sul Cenaia grazie al gol-partita di Mugelli, ...