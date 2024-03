Eccellenza Il tetto sopra tutti ora è viola | Chiesanuova e Castelfidardo da playoff

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 19 marzo 2024) Nella 26esima il ko interno della Civitanovese contro le fisarmoniche ha aggiornato lo scenario in testa in favore del Montefano. Al ritorno dalla pausa sarà tutto nelle mani di mr. Mariani Vallesina, 19 marzo 2024 – La tempesta, prima della quiete. La quart’ultima giornata di, prima della sosta per la festività pasquale. Capovolgendo il titolo di quella famosa poesia di Leopardi per utilizzarlo in relazione a quanto accaduto nella scorsa giornata, non andremmo tanto lontani da quanto questa ci abbia mostrato. Il campionato, proprio prima di fermarsi, ha manifestato l’ennesimo ribaltone. Questa volta riguardante addirittura quella testa della classifica a lungo difesa da una stessa squadra. Come se in questi mesi non fossero bastate le montagne russe della zona, anche lassù, più in alto di, c’è stato ancora da ...