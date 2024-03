EA Sports FC 24 | annunciata la partnership con Women In Football Leadership Programme

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 19 marzo 2024) Electronic Arts ha deciso celebrare il’s History Month annunciando un nuovo accordo di sponsorship con la UEFA per EAFC 24, così da diventare title partner delIn(WFLP). Giunto alla sua decima edizione, il WFLP è un programma annuale della durata di una settimana, sostenuto dalla IMD Business School, volto a promuovere le carriere delle donne in grado di influenzare l’industria del calcio, sia oggi che in futuro. Il programma è in corso dal 2014 e finora ne hanno beneficiato oltre 240 donne. Il programma di quest’anno, in collaborazione con EAFC, si svolgerà in agosto presso la sede UEFA di Nyon, in Svizzera, e sosterrà oltre 30 donne provenienti da tutto il settore calcistico, selezionate in base al loro ...