È sempre Cartabianca | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 19 marzo su Rete 4

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 19 marzo 2024) Èin onda192024 su4 Questa sera, martedì 192024, su4 va in onda È, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualitàsettimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono lee glidi questa sera, 192024, di È ...