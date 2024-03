“E poi si vede” | primo film dei Sansoni con Warner Bros Discovery

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 19 marzo 2024) Fabrizio e Federico Sansone, in arte I, hanno annunciato oggi l’inizio delle ripre- se del‘E poi si’, la commedia che segna il loro debutto sul grande schermo. I, fratelli nella vita e nel lavoro, sono due attori e comici siciliani, già campioni del web con più di 400 milioni di visualizzazioni totali in soli tre anni su tutte le piatta- forme digitali ma anche protagonisti di programmi televisivi di successo come ’Striscia la Notizia’ e di due tour teatrali, tutti sold-out, nei teatri. L’annuncio è stato accompagnato dal lancio della prima immagine dal set, rilasciata in anteprima assoluta sui loro profili social ufficiali. Le riprese si stanno svolgendo in Sicilia e dureranno circa cinque settimane. Alla regia delGiovanni Calvaruso (‘Vite da sprecare’), la ...