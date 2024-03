E’ morto Joe Barone | il direttore generale della Fiorentina aveva 57 anni

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Joe. Il, 57, era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore accusato domenica, poche ore prima del match che i viola avrebbero dovuto giocare a Bergamo contro l'Atalanta. "Con un dolore profondo e immensa tristezza, laoggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. IlGiuseppe, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale San Raffaele di Milano", si legge sul sito. "Rocco ...

