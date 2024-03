E’ morto Joe Barone | il dg della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 19 marzo 2024) Il direttore generalesocietà viole non ce l’ha fatta a resistere all’ultimo attacco e muore il giorno prima del suo compleanno Joenon ce l’ha fatta, il direttore generaledopo aver lottato per giorni si è spento all’età di 57 anni. Ne avrebbe compiuti 58 tra un giorno, ovvero il 20 marzo. Il dirigentesquadra viola non è riuscito a recuperare del tutto dal malore che aveva avuto a Bergamo nell’albergosquadra, a poche ore dalla partita prevista tra la squadra viola e l’Atalanta, valevole per la 29° giornata di Serie A. Era nato a Pozzallo, in Sicilia, ma con la sua famiglia era emigrato quando era piccolo fino ad arrivare negli Stati Uniti. Per tutti era Joe, ma in verità si chiamava Giuseppee proprio domani 20 marzo ...