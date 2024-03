È morto Joe Barone | addio al dg della Fiorentina Era in terapia intensiva al San Raffaele

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 19 marzo 2024) Èoggi 19 marzo il direttore generaleJoe, dopo che era stato ricoverato da domenica scorsa, dopo un malore prima di Atalanta-. Operato d’urgenza per un infarto al Sandi Milano, il dirigente è rimasto inin condizioni critiche. Già nell’ultimo bollettino medico di ieri 18 marzo, le condizioni dierano descritte come molto gravi. In una nota, il club viola aveva confermato cheera tenuto in vita con il supporto delle macchine. Si tratta«resurrection machine», uno strumento all’avanguardia che viene utilizzato nei casi più gravi. Nelle ultime 24 ore avevano raggiuntoi quattro figli, ...