Dustin Hoffman a Lucca | l’attore tra cene e selfie in centro FOTO

Dustin Hoffman ed Helen Hunt sono atterrati a Lucca dove resteranno due mesi per girare il nuovo film di Peter Greenaway, interamente ambientato nella cittadina toscana. In attesa dell'inizio delle ... (movieplayer)

L'attore premio Oscar, Dustin Hoffman , è pronto a girare un film a Lucca e si aggira per la città regalando selfie e sorrisi. Il cast italiano (notizie.virgilio)

Lucca, 17 marzo 2024 – Una domenica in città come un comune turista. Guardando bancarelle e ammirando le meraviglie architettoniche. Questa la giornata di festa di Dustin Hoffman, che è a Lucca per ... (lanazione)