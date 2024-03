Dramma nel calcio | è morto Joe Barone | dirigente della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2024) Il mondo delè sotto shock: da pochi minuti è arrivata la notiziamorte di Joe, direttore generalecolpito da malore primapartita di campionato contro l’Atalanta. Ricoverato in ospedale a causa di un arresto cardiaco, il direttore generale era stato portato con urgenza presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Joeera ricoverato in terapia intensiva e le sue funzioni vitali supportate dalle macchine. La squadra e il tecnico Vincenzo Italiano sono stati al fianco del, in ospedale anche la moglie e i figli. Pochi minuti fa la notiziatica dalla morte. Il comunicato“Con un dolore profondo e immensa tristezza, la ...