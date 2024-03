Dott Canonico | “Osimhen? Tranquilli | abbiamo sempre fatto il nostro lavoro con coscienza”

Dott. Canonico: "Osimhen State tranquilli. Si gioca troppo, meglio saltare una partita che 6-7 gare..." - Il Dottor Raffaele Canonico, responsabile dell’area medica del Napoli, invita i tifosi a "stare tranquilli perché abbiamo sempre fatto il nostro lavoro con scienza e coscienza, cercando di valutare e ...tuttonapoli

SSCN - Dott. Canonico: "Osimhen I tifosi stiano tranquilli, meglio saltare una gara che 6 o 7 partite" - NAPOLI - Il Dottor Raffaele Canonico, responsabile dell'area medica del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte in merito alle condizioni di Victor Osimhen, attaccante azzurro: "I tif ...napolimagazine

In futuro si giocheranno ancora più gare di calcio, il Dott Canonico spiega come affrontarle - Il Dottor Canonico, intervenuto a Radio Marte per presentare l’evento “Le Giornate Reali della Cardiologia dello Sport”, pone l’attenzione sulle tante gare ravvicinate e su un calendario sempre più ri ...ilnapolionline