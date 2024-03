“Dopo le Gazzelle e le Pantere | a Saione il Carabiniere di quartiere”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Arezzo, 24 marzo 2024 – Interviene suDemos l’Osservatorio cattolici democratici: “Avere cura del territorio, prevenire i traffici malavitosi, favorire accoglienza, organizzarla, svilupparla in direzione del personalismo comunitario, formazione e informazione diritti di cittadinanza. I recenti scoppi di violenza in piazza, i traffici “loschi” nelle sue vie, richiedono un piano organico di prevenzione e cura delche può e deve essere esempio di civiltà e modernità.cosmopolita, accogliente, interculturale, per questo DEMOS lavora da anni. proposte, idee, campagne d’opinione. Al’amministrazione Ghinelli ha fallito! Il governo municipale di destra ha fallito! Il chiosco del Parco Mancini è fatiscente, il cantiere di via Filzi è diroccato, ...