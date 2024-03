Dopo il presidio | Aveta invita cittadini a formare catena umana per salvare l’ospedale Melorio

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 19 marzo 2024) Santa Maria Capua Vetere. Una simbolicaper difendere il diritto alla salute. È il messaggio che i consiglieri comunali Raffaelee Italo Crisileo (gruppo “Alleanza per la città – Movimento 5 Stelle” di Santa Maria Capua Vetere) intendono lanciare con la manifestazione di mercoledì 20 marzo a partire dalle ore 11. «Invitiamo isammaritani e dell’intero distretto – spiega– a unirsi alla battaglia per tutelare il loro diritto alla salute e per difenderedall’ormai sistematico spoglio di attrezzature e personale. È di pochi giorni fa l’ennesimo sfregio, con il trasferimento di un nuovo e costoso gastroscopio verso il nosocomio di Aversa, a fronte di un ambulatorio di gastroenterologia chiuso per mancanza di un medico. ...