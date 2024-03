Donna siciliana uccisa a colpi di pistola in Belize | feriti i due figli | è stata un’esecuzione

In Sicilia la siccità è sempre più grave - La scorsa settimana la Sicilia ha approvato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 dicembre in sei province – Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani – dove già nelle scorse ...tp24

Vessazioni alla madre malata per ottenere soldi per la droga, ai domiciliari 31enne - Un 31enne di Acireale, indagato per “maltrattamenti in famiglia” ed “estorsione”, è finito ai domiciliari con braccialetto elettronico su richiesta ...98zero

Lavoro in Sicilia: le imprese cercano ingegneri e tecnici per le rinnovabili - Il mercato del lavoro siciliano è in una fase di cambiamento: da un lato, le aziende hanno un disperato bisogno di ...tp24