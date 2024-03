Don Peppe Diana | il prete che sfidò la camorra | ucciso 30 anni fa

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 19 marzo 2024) Casal di Principe. Don Giuseppe, al quale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio recandosi sulla sua tomba, fu un sacerdote, scout, attivista antimafiadallaa Casal di Principe nella sacrestia della parrocchia di San Nicola di Bari nel mentre si preparava a celebrare la messa nel giorno del suo onomastico, il 19 marzo del 1994. Il suo omicidio, avvenuto alle 7.20 di mattina, segna un prima e un dopo nella battaglia contro lae, in particolare, il clan dei Casalesi. Don Giuseppe, per tutti, ha pagato con la vita il suo coraggioso impegno civile sancito nella lettera “Per amore del mio popolo non tacerò” diffusa nel giorno di Natale del 1991 in tutte le chiese della sua diocesi. Giuseppenasce il ...