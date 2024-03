Don Diana | migliaia invadono Casal di Principe Mattarella “Riferimento per giovani e onesti”

(Di martedì 19 marzo 2024)di. Donè stato “un testimone di speranza, educatore alla libertà, punto diper ie le persone oneste didi” ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica, Sergio, che il 21 marzo di un anno fa era venuto qui a suggellare la rinascita della città dal giogo della camorra. Una marea colorata e festante composta quasi interamente da studenti di tutta la Campania ha invaso le strade. Per tutti ha parlato Martina, alunna dell’istituto tecnico Carli: “Don Peppino vive con noi, è sempre lui che ci indica la via da seguire, fatta di giustizia e legalità” ha detto dal palco nel piazzale davanti al cimitero, dove si è conclusa la marcia. Prima del corteo c’era stata la messa delle ...

