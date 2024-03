Don Diana | il Comune di Caserta | abbiamo il dovere morale di ricordarlo

(Di martedì 19 marzo 2024). “Sono passati 30 anni da quel giorno che ha colpito al cuore la nostra coscienza. Trent’anni fa la camorra assassinava Don Peppe, simbolo della resistenza al potere criminale, della riscossa di una popolazione che, grazie a lui, ha trovato il coraggio di ribellarsi. Ed è proprio il coraggio, ‘il coraggio di avere paura’, come amava dire lui, la più grande eredità che ci ha lasciato quest’uomo straordinario, questo eroe civile, questo santo”. Così ildiin un post pubblicato su Facebook con il quale ricorda don Peppenel trentennale del suo omicidio. “Oggi – si legge ancora nel post –tutti ildi ricordare don Peppe, che rappresenta lo spirito del nostro territorio, che è ...

Roma, 19 mar (Adnkronos) - "Sono trascorsi trent'anni dal giorno in cui i camorristi assassini uccisero vigliaccamente Don Giuseppe Diana nella sacrestia della chiesa dove si preparava a celebrare ... (iltempo)

Roma, 19 mar (Adnkronos) – “Sono trascorsi trent?anni dal giorno in cui i camorristi assassini uccisero vigliaccamente Don Giuseppe Diana nella sacrestia della chiesa dove si preparava a celebrare ... (calcioweb.eu)

Trent'anni fa la camorra uccideva don Peppe Diana, oggi migliaia in marcia per ricordarlo - È partita da piazza Villa, a Casal di Principe (Caserta), la colorata e chiassosa marcia degli studenti per il trentennale dell'uccisione di don Peppe Diana. Il corteo, composto da migliaia di persone ...msn

Trent'anni dall'omicidio di Don Peppe Diana, Don Ciotti: "Si arrivi alla beatificazione, per noi è già un Santo" - Don Ciotti: «Mi auguro che si arrivi alla beatificazione di don Peppe Diana perché il martirio è davanti agli occhi di tutti, nella nostra mente e nei nostri cuori don Peppino è già santo».globalist

Casal di Principe, Oliviero: “Don Peppe Diana ci ha insegnato che lo Stato siamo noi” - Casal di Principe (Caserta) - “La chiesa, con don Giuseppe Diana, è stata pioniera nella lotta alla camorra. Le istituzioni devono essere attive nel ...pupia.tv