Domò | giapponese senza confini

(Di martedì 19 marzo 2024) Molto innovativo il locale aperto pochi mesi fa in via San Marco, a Milano, da Massimo Sun, spin off di un brand romano di successo. Un ristorante coreografico e raffinato con una formula innovativa che mixa il concetto di “all you can eat” con il fine dining. Il risultato? Duecento coperti sempre prenotati