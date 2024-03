Domenica 24 marzo al palazzetto del tennis di Bibbiena torna “Casentino Fight Night”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Arezzo, 192024 – 4 un evento a carattere nazionale organizzato dall’associazione sportivaCombat di Soci, patrocinata dal Comune die sostenuto da Inplaf e da altre realtà del. Francesca Nassini Assessore allo Sport commenta: “L’evento è diventato un richiamo importante per atleti e maestri degli sport da combattimento di tutta Italia. In questa quarta edizione credo che sia stato raggiunto un grandissimo livello e siamo fieri di poterlo sostenere e promuovere. Aver dei campioni a livelli molto alti, poter andare in tv in programmi di nicchia molto seguiti, sono traguardi importanti che ci piace festeggiare come comunità”. L’iniziativa, in programma24è incentrata sugli sport da combattimento è uno dei risultati ottenuti da una ...