Docenti supplenti | qual è la differenza tra GPS e graduatorie di istituto Quando ci si iscrive | quante domande bisogna presentare

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 19 marzo 2024)provinciali e diper le supplenze: è attesa nelle prossime settimane l'Ordinanza per il biennio 2024/26. Previsto sia l'aggiornamento per gli aspiranti già inseriti, sia nuovi inserimenti. E' possibile scegliere una sola provincia, che sarà valida per il biennio di vigenza degli elenchi. Probabilmente il Ministero rilascerà una applicazione per il controllo di quanti aspiranti si erano inseriti nella provincia di nostro interesse nel biennio precedente. L'articolo .