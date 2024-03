Di Lorenzo | l’agente smentisce | “Garcia non voleva togliergli la fascia da capitano”

Giuffredi: "Mia carriera migliorata con Sarri al Napoli, sapete chi ha rivoluto in azzurro" - Mario Giuffredi, agente tra gli altri anche di Di Lorenzo, Mario Rui, Politano del Napoli, è intervenuto durante la Palermo Football Conference, svoltasi oggi nella location de La Braciera In Villa, ...areanapoli

Un turno di squalifica per Lucchesi: salterà la sfida in casa Samp - Il difensore toscano non sarà però l'unico a non disputare la sfida di Marassi: le decisioni del giudice sportivo Lorenzo Lucchesi, come previsto, salterà Sampdoria-Ternana, la sfida post pasquale in ...calciofere

DI Lorenzo - L'agente: "Garcia non voleva togliergli la fascia da capitano, è stato interpretato male" - Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la Palermo Football Conference:"Quando c'è una ripartenza come è successo al N ...napolimagazine