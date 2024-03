Derby Milan-Inter | si può giocare di lunedì | ecco la reale motivazione

Milan Inter, spunta la possibile data del Derby di ritorno - Milan Inter, spunta la possibile data del Derby di ritorno: si giocherà lunedì sera. Ecco i dettagli e il motivo della scelta Il Derby di ritorno tra Milan ed Inter, valido per la 33esima giornata di ...milannews24

Il Derby Milan-Inter a rischio rinvio: cosa sta succedendo - Il Derby di Milano della 33esima giornata, quello in cui i tifosi nerazzurri sognano di poter alzare davanti ai cugini il ventesimo Scudetto della propria storia, potrebbe essere posticipato. In ...passioneinter

Milan vs. Inter could be moved to Monday night - The Serie A Week 31, 32 and 33 fixtures will be confirmed tomorrow, with reports the Derby della Madonnina between Milan and Inter will be on Monday April 22. The 2023-24 campaign is nearing the end ...football-italia