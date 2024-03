Demedicalizzazione ambulanze | anche Telese dice no | nei prossimi giorni un consiglio comunale aperto

(Di martedì 19 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCondividendo quanto espresso neiscorsi dalle sigle sindacali rappresentative dei medici di Medicina Generale e Continuità Assistenziale, e CIMO,l’amministrazionediTerme esprime la netta contrarietà nei confronti del piano didelledel 118. “L’approccio introdotto dal nuovo piano prevedea leadership infermieristica – afferma il sindaco diTerme, Giovanni Caporaso -. Sebbene si tratti di figure professionali di altissima qualità, non possiamo che essere comunque preoccupati per un intervento che depotenzia l’assistenza medica sul territorio e, così come sottolineato dai sindacati medici, non consente ai pazienti di poter beneficiare della ...

