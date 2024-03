Delitto Barsottelli | tra processi e dubbi giudiziari | l’atroce omicidio del 18enne Ottavio Barsottelli

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 marzo 2024) L’di– passato alla cronaca come– risale all’11 settembre del 1931, quando il ragazzo – appena– venne aggredito in via Regia, a Viareggio.– Ilcorrieredellacittà.com Fu la stessa vittima a fare i nomi dei suoi aggressori, ma la vicenda è stata attraversata da non pochied errori, e solo anni dopo il, sono stati fatti i nomi dei reali colpevoli. IlÈ la notte dell’11 settembre del 1931, quando la notte viareggina viene squarciata dai lamenti di un ragazzo di appena 18 anni – ...