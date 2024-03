Decaro | L' Ipotesi di scioglimento del Comune id Bari è un atto di guerra

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 19 marzo 2024) AGI - "Oggi è stato firmato undinei confronti della città di. Il ministro Piantedosi mi ha comunicato telefonicamente che è stata nominata la commissione di accesso finalizzata a verificare unadidel". Lo ha scritto sui social il sindaco di, Antonio. "L'- come un meccanismo a orologeria - segue la richiesta di un gruppo di parlamentari di centrodestra pugliese, tra i quali due viceministri del Governo e si riferisce all'indagine per voto di scambio in cui sono stati arrestati tra gli altri l'avvocato Giacomo Olivieri e la moglie, consigliera comunale eletta proprio nelle file di centrodestra", ha spiegatonel suo post sui social. "È un ...