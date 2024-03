Davvero c’è un pulsante che può far precipitare un aereo? Cosa sappiamo sull’incidente del Boeing

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 19 marzo 2024) L’improvvisa perdita di quota che lunedì scorso ha scatenato il terrore a bordo del787 Dreamliner della Latam Airlines in volo da Sydney a Auckland è stata provocata da unpremuto inavvertitamente da un’assistente di volo. Sembra incredibile, ma è quanto ha ricostruito il Wall Street Journal basandosi su fonti americane. Una hostess della compagnia ha premuto involontariamente l’interruttore sul sedile del pilota mentre stava servendo un pasto in cabina, innescando una funzione motorizzata che ha spinto il sedile e il pilota contro la cloche dell’e fatto abbassare bruscamente la testa della fusoliera del 787 Dreamliner. L’interruttore, situato sul retro della poltrona, è solitamente protetto e non dovrebbe essere utilizzato quando il pilota è seduto. Questo dispositivo è presente in 375 velivoli. In tal ...