David Chase | creatore della serie I Soprano | sarà regista e sceneggiatore di un film horror

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 19 marzo 2024) Dopo aver portato al successo lacollaborerà nuovamente con Terence Winter per realizzare un nuovo, ilildi un nuovoprodotto per New Line Cinema. Ilmakerinoltre coinvolto comee produttore insieme a Terence Winter, riformando così il team che ha portato al successo lo show targato HBO. Un nuovo progetto Per ora non è stata svelata la trama deldiche rappresenta la ...