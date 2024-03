Danni all' auto parcheggiata | come si comportano gli italiani?

(Di martedì 19 marzo 2024) Quasi la metà dei proprietari lascia l'così com'è per i costi troppo alti di polizze o riparazioni

La Scozia è il terzo Paese al mondo per numero di salmoni allevati: con oltre 38 milioni di pesci allevati ogni anno, le sue esportazioni sono dirette verso oltre cinquanta Paesi, compresa l’Italia, ... (gamberorosso)

Granchio blu: Lollobrigida, arriva moratoria mutui imprese - Oltre a interventi per cominciare a riparare i Danni, grazie all'equiparazione tra pescatori e agricoltori che permette un risultato storico". I decreti firmati oggi dal ministro Lollobrigida, ...ansa

I medici consigliano di stare attenti all'acqua di rubinetto e all'ameba mangia cervello - Alcune rare infezioni si stanno diffondendo negli Stati Uniti tramite i risciacqui nasali, mettendo in serio pericolo il cervello delle vittime ...tech.everyeye

Bancarotta, per Coppola un'altra condanna a 2 anni e 8 mesi - MILANO, 19 MAR - E' arrivata oggi un'altra condanna per bancarotta a 2 anni e 8 mesi di reclusione per Danilo Coppola, l'immobiliarista romano che all'epoca dei "furbetti del quartierino" aveva patteg ...tribunatreviso.gelocal