Dani Alves chiede il rilascio | “Credo nella giustizia Non scapperò”

(Di martedì 19 marzo 2024) Il tribunale di Barcellona ha recentemente tenuto un’udienza per decidere se rilasciare provvisoriamente il calciatore brasiliano, condannato a quattro anni e mezzo di carcere per aver violentato una donna. L’ex giocatore del Barcellona ha infatti chiesto questo martedì al tribunale di rilasciarlo in attesa della sentenza definitiva che lo ha condannato a quattro anni e mezzo di carcere per aver violentato una donna in una discoteca della città e ha dichiarato: “. Sono non.” Alla richiesta si è però opposta la Procura, la quale ritiene che persista il rischio di fuga dell’imputato, data la sua alta capacità economica e l’elevato sanzione inflitta. Seguiranno quindi aggiornamenti su questa delicata vicenda che ha coinvolto uno dei calciatori ...