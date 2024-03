Damiano Frati , 61 anni di Giussano, è morto oggi all’alba travolto da un camion sull’autostrada A4 in provincia di Bergamo. In base ad una prima ricostruzione, Damiano Frati era sceso poco prima ... (laprimapagina)

Damiano ucciso dalla catena tesa tra gli alberi, l'amico sotto choc: «È morto davanti ai miei occhi». Aperta indagine per omicidio colposo - «Non è giusto morire perché qualcuno piazza una catena, poi in acciaio, in mezzo ad un sentiero senza nessun cartello per indicare il pericolo» «Ho visto morire Damiano davanti ai miei occhi. È stata ...leggo

Teramo, 25enne ucciso da una catena d’acciaio tesa tra due alberi - Morto il motociclista Damiano Bufo: si stava allenando a Bisenti durante un motocross con il suo gruppo di amici. In corso gli accertamenti dei carabinieri ucciso… Leggi ...informazione

FOTO / La catena che ha ucciso Damiano era tesa ad altezza uomo - A Bisenti sul posto dove è morto il 25enne di Castiglione che si divertiva a fare motocross: l'ostacolo in ferro ha reciso le arterie del collo del giovane che non l'ha visto. Il pm ha disposto l'auto ...emmelle