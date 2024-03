Dalle notizie del mondo ASviS | Diritti umani | imprese italiane avanzano ma ancora lontane dai principi guida Onu

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 19 marzo 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Monica Sozzi dal sitodel 19/2/24. Il tema deiè un “argomentopoco compreso nella sua complessità”. Tuttavia, la sensazione è che “l’inerzia stia per essere vinta”. È quanto emerge dalla seconda edizione del report Avanzi “. Un sistema in movimento verso la Direttiva Ue”, presentato il 15 febbraio presso la Camera dei Deputati. Il documento, frutto dell’attività di un Osservatorio permanente sulle politiche e strategie aziendali in materia di(Oiidu), offre un quadro dettagliato e aggiornato sulle modalità con cui le grandi società integrano i ...