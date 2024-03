(Di martedì 19 marzo 2024) L’INTERVISTA. «Sono un papà che cerca di arrivare dappertutto, dove possibile. A volte magari in questo modo faccio anche qualche guaio, ma sono un papà attento, premuroso. Mi dicono anche un po’ troppo ansioso». Sorride, giornalista bergamasco che abbiamo scelto di intervistare in questo appuntamento speciale de L’Eco di Bergamo Incontra dedicato alla festa del papà.

Nel grande liceo classico senza lavagne e senza banchi a cui si è ormai ridotto il dibattito delle idee in Italia, l’argomento del giorno è come la traccia del tema in classe. Forza, tutti chini ... (ilfoglio)

Per la Giornata Mondiale della Poesia “Come il mondo vero divenne favola” il 21 e il 22 marzo a Nardò - NARDO' (Lecce) - Nelle giornate del 21 e 22 marzo 2024, a Nardò, la Biblioteca Vergari e la piazzetta della biblioteca ospiteranno "Come il mondo vero ...corrieresalentino

Il make-up più cool È blu, color Puffo (parola di Rose Villain) - La cantante di «Click Boom!» è famosa per la sua ossessione per il blu. Proprio a lei si deve un altro boom: non di click, per citare il titolo della canzone che ha portato al Festival di Sanremo, ma ...corriere

Dalle favole ai turni pappa, «tre gemelli, grande avventura». Marco Conti: «Il consiglio Sostenerli nei loro sogni» - Marco e sua moglie Monica sono genitori di tre figli, tre gemelli: «Ho sposato nel ’93 Monica, un’infermiera dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Il 1º dicembre del ’95 siamo diventati papà e mamma di ...ecodibergamo