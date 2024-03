Dalla Nintendo Switch a pneumatici e ricariche | la truffa corre online

(Di martedì 19 marzo 2024) Purtroppo negli ultimi mesi l’entroterra Fermano è stato flagellato da numerose denunce per, che hanno colpito indistintamente i residenti di varie fasce di età. Grazie all’impegno e alle indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Montegiorgio, sono state denunciate tre persone. Gli episodi registrati negli ultimi giorni, hanno creato disagi alle persone vittime del raggiro, senza considerate il danno economico. Il primo caso riguarda un 37enne con precedenti e disoccupato originario di Napoli, che, fingendosi venditore di una console da gioco ‘’ usata, ha indotto una donna di Monte San Pietrangeli a versargli 120 euro su una carta prepagata ‘Mooney’ a lui riconducibile, ma una volta avvenuta la transazione l’uomo si è reso irreperibile. Nel secondo episodio, un laziale di 32 anni, pregiudicato e senza ...

Lego Worlds per Nintendo Switch: CROLLO del prezzo su Amazon - Non perdere questa opportunità sul divertentissimo gioco Lego Worlds per Nintendo Switch, le scorte a disposizione ... nascoste che troverai esplorando i mondi: tesori che vanno dal divertente al ...punto-informatico

Kingdom Come Deliverance su Nintendo Switch - Kingdom Come Deliverance è disponibile su Nintendo Switch. L’action RPG storico è sbarcato ... dove ad attendere il nostro avventuriero ci sarà un mondo dilaniato Dalla guerra, Dalla corruzione e ...gamesource

Nintendo Switch: svelato il peso di Paper Mario: Il Portale Millenario e Luigi's Mansion 2 HD - L'eShop ha aggiornato le pagine dedicate a Paper Mario: Il Portale Millenario, Luigi's Mansion 2 HD e altri giochi in arrivo su Nintendo Switch, svelando i dettagli sulle dimensioni del download.multiplayer