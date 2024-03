Dal campo Lesione al crociato | stagione finita per Ebuehi Da oggi squadra di nuovo al lavoro a Petroio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Il sospetto che si potesse trattare di un guaio serio lo si era avuto già a caldo, quando venerdì scorsoè dovuto uscire prima della fine della gara col Bologna, appena 24 minuti dopo il suo ingresso in. Ma adesso è arrivata anche l’ufficialità degli esami strumentali:parziale del legamentoanteriore del ginocchio destro. In sintesi,. Un alternativa in meno, quindi, in un reparto difensivo in cui si punta a recuperare Ismajli, alle prese con il suo quarto infortunio muscolare della, per la prossima trasferta di Milano contro l’Inter dell’1 aprile. Intanto, a partire daalle 15 lariprenderà a lavorare al Centro Sportivo di. Questo il programma: ...