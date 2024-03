Un'insegnante di storia-geografia è stata aggredita da uno studente nel liceo di Pothier a Orléans, in Francia. L'episodio ha scatenato la protesta dei docenti dell'istituto che si sono uniti in ... (orizzontescuola)

Sul posto, in via Giacomo Laurenzani, quartiere Torre Angela, sono arrivate alcune volanti della polizia, con gli agenti che hanno prestato assistenza all'anziano e si sono messi subito alla ri cerca ... (fanpage)

Il tentativo di rapina in orario di chiusura. Poste Italiane ha previsto per Napoli e provincia l’introduzione di vigilanza armata e il potenziamento delle telecamere.Continua a leggere (fanpage)

Donna rapinata in pieno centro a Milano: pugno in faccia per l’Audemars Piguet - Il pugno in faccia alla vittima per l’orologio di lusso. Poi l’aggressione ai militari. Un ragazzo di 16 anni, un giovane marocchino, è stato arrestato lunedì sera a Milano con le accuse di rapina e ...milanotoday

Donna presa a pugni in faccia e rapinata dell’orologio da 50mila euro a San Babila. Arrestato un sedicenne - Milano, la 49enne aggredita mentre camminava nella galleria del Toro: scippato un Audemars Piguet. Interviene un poliziotto fuori servizio ...ilgiorno

Dà un pugno in faccia a una 41enne in centro a Milano e le sfila l’orologio da 50mila euro: bloccato un 16enne - Una 41enne è stata aggredita nella serata del 18 marzo nella Galleria del Toro in centro a Milano. Un 16enne l’avrebbe colpita con un pugno per poi sfilarle l’orologio da 50mila euro. Il ragazzo, però ...fanpage