Da Sottil a Nico | la Fiorentina ricorda Joe Barone | “Tristezza immensa | per sempre nei nostri cuori”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024) “Ciao Joe, cheoggi nei. È stato tutto così veloce che non sembra vero. Ti scrivo queste parole con un grosso nodo alla gola, sono parole che arrivano dal profondo del mio cuore e te le voglio dedicare”. Inizia così un lungo post social di Riccardoin memoria di Joe, il dg viola morto oggi a 57 anni a causa di un malore che lo aveva colpito domenica prima di Atalanta-: “Sei stata la persona che ha creduto in me fin dai primi allenamenti che hai visionato a Moena, al tuo approdo in questa società. Seistato lì, a battagliare in prima linea per tutti noi, mettendocila faccia. Quante volte ci siamo parlati, quante volte mi hai chiamato nel tuo stanzino per parlare di me ...