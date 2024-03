D femminile Lunezia ko a Genova | Non siamo mai entrati in campo»

(Di martedì 19 marzo 2024)0 (25-10; 25-18; 25-12)VOLLEY: Benedetti, Bortolameazzi, Contini, Corradi, Maiorelli, Queirolo, Rosenwasser, Santolo, Serrau, Tentori, Veniali, liberi Esposito e Rubis. All. ContiniVOLLEY: Aldovardi, Calzetta, Montemagni, Malaspina, Vocale, Caruso, Reggiani libero Costa. All. Menconi Arbitri: Granaldi– IlVolley è tornato dalla trasferta contro la vice capolistaVolley con un netto ko. Un secco 3-0 che non lascia adito a recriminazioni, con i tre set sempre nelle mani della squadra di casa. "Dopo la ’sbornia’ per la vittoria dell’Under 18 nel territoriale e l’accesso alla fase regionali – precisa coach Menconi – nonpraticamentein ...

Nulla da fare per il Lunezia Volley tornato dalla difficile trasferta di Campomorone con una netta sconfitta. In casa Lunezia però non si fanno drammi , guardando avanti verso gli altri impegni ... (sport.quotidiano)

Pallavolo serie D, Rainbow all’esame Cus, Lunezia sfida Genova Volley - In serie D ligure femminile di pallavolo, la vicecapolista Rainbow Spezia fa visita al Cus Genova al Palacus, domenica 17 marzo alle 18 per la 17esima giornata del girone B. Spezzine ancora prive del ...cittadellaspezia

Il Lunezia vince la battaglia con la Normac - Battuto per tre a zero a Cancello dal Campomorone con la Prima squadra nei playout di Serie C, il Lunezia Volley si rifà superando nel Girone B della Serie D ligure femminile (al tie-break) a Sarzana ...cittadellaspezia

C femminile playout. Lunezia concentrato sulla finale Under 18. Ko senza drammi - Il Lunezia Volley subisce una netta sconfitta a Campomorone, ma guarda avanti alla finale Under 18. Altri risultati playout e classifica in bilico.lanazione