Curling | Mondiali femminili Sydney 2024 | l’Italia torna subito alla vittoria | Nuova Zelanda travolta

(Di martedì 19 marzo 2024)dopo il ko contro le padroni di casa del Canada e ottiene il quinto successo in sei incontri aididi, inScozia. Le azzurre, guidate da Stefania Constantini con Elena Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli e la riserva Marta Lo Deserto, hanno travolto lacon un nettissimo punteggio di 11-3 dopo uno scontro senza storia con le oceaniche. Prossimi impegni per la Nazionale, decisivi, contro la Corea del Sud e la Danimarca nella giornata di domani. In meno di due ore, le azzurre hanno chiuso la pratica neozelandese, confermandosi così al terzo posto della classifica, in piena corsa per la ...