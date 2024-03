Curling | l’Italia cresce e vince in ogni dove Il fenomeno “dell’Azzurra magia” in un 2023-24 sensazionale

(Di martedì 19 marzo 2024) Nel centro urbano di Sydney – omonimo della famosa città australiana, ma collocato nell’orientale provincia canadese della Nuova Scozia – è cominciata l’edizione 2024 dei Mondiali femminili di, capitanata dalla skip Stefania Constantini ha realizzato la miglior partenza di sempre (4 vittorie in 4 partite) e ambisce viepiù a recitare un ruolo da protagonista nelle fasi cruciali di un torneo che giungerà al culmine domenica 24 marzo, giorno in cui saranno conferite le medaglie. A novembre, le azzurre si sono fregiate di quella d’argento in occasione degli Europei, inchinandosi sul filo di lana alla fortissima Svizzera. Il prestigioso risultato centrato nella manifestazione continentale rappresenta solo una delle tante gemme incastonate in una corona che racchiude ambiti e livelli eterogenei, ma uniti da un denominatore comune, il fatto ...

